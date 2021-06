Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall (2021 00 724 472)

Am Dienstag, 22. Juni 2021, zwischen 17.15 und 17.30 Uhr, kam es an der Oldenburger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 49-jähriger PKW-Fahrer aus Lohne befuhr die Oldenburger Straße in Fahrtrichtung Vechta und beabsichtigte, nach links in die Straße Kuhmarkt abzubiegen. Er übersah dabei einen entgegenkommenden Jungen auf einem grünen Kinderfahrrad. Dieser stürzte durch den Zusammenstoß. Trotz Ansprache des 49-Jährigen entfernte sich der verunfallte Junge mit seinem Fahrrad von Unfallstelle. Zur Beschreibung des Jungen können - bis auf die Tatsache, dass er einen Fahrradhelm getragen hat - keine weiteren Angaben gemacht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Bakum - Diebstahl eines Mobiltelefons

Am Montag, 21. Juni 2021, zwischen 17.00 und 19.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Verbrauchermarkt in der Sütholter Straße das schwarze Mobiltelefon Apple IPhone 7 einer 39-jährigen Frau aus Vechta. Die Individualnummer des Geräts lautet: 353813084672087. Das Handy war zum Tatzeitpunkt in ihrem Einkaufswagen abgelegt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bakum unter der Telefonnummer (04446) 959710 entgegen.

Visbek - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, 23. Juni 2021, gegen 16.25 Uhr, wurde auf der Straße Wöstendöllen ein 17-Jähriger aus Visbek festgestellt, welcher einen E-Scooter nutzte, an dem kein Kennzeichen angebracht war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 24. Juni 2021, gegen 02.30 Uhr, wurde eine 39-Jährige PKW-Fahrerin aus Visbek im Visbeker Damm einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass sie in Folge des Genusses alkoholischer Getränke fahruntüchtig war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 0,92 Promille Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Visbek - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 23. Juni 2021, gegen 16.05 Uhr, kam es auf der Vechtaer Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 53-jährige Frau aus Vechta musste mit ihrem PKW verkehrsbedingt halten. Ein 44-jähriger Fahrzeugführer aus Vechta bemerkte dieses zu spät und fuhr mit seinem PKW auf ihren PKW auf. Am PKW der 53-Jährigen entstand nur leichter Sachschaden, während der Wagen des 44-Jährigen massiv beschädigt wurde. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit keine Informationen vor. Personen kamen nicht zu Schaden.

