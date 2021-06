Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldungen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg/Vechta - Kontrollen der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 23. Juni/24. Juni 2021 Im o.a. Überwachungszeitraum führten die Kontrollen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zur Einhaltung der geltenden Bestimmungen der niedersächsischen Corona-Verordnung von Mittwoch, den 23. Juni 2021, 04.30 Uhr, bis Donnerstag, 24. Juni 2021, 04.30 Uhr, zu keinerlei Feststellungen.

Cloppenburg - ergänzende Informationen zu dem bereits gestern veröffentlichten Verkehrsunfall im Garreler Weg:

Der Verkehrsunfall ereignete sich am 22.06.2021, gegen 07:55 Uhr, in 49661 Cloppenburg, Garreler Weg, Einmündung Norderneystraße. Die bislang unbekannte Pkw-Fahrerin befuhr mit einem Kleinwagen den Garreler Weg in Fahrtrichtung Innenstadt. Ein 8-jähriger Junge aus Cloppenburg, bekleidet mit Warnweste und Helm, beabsichtigte, auf seinem Fahrrad den Garreler Weg in von der untergeordneten Norderneystraße aus zu passieren und wurde dann von der von links kommenden Pkw-Fahrerin angefahren. Das Kind erlitt durch den Unfall Schmerzen. Ferner entstand leichter Sachschaden an seinem Fahrrad. Die Pkw-Fahrerin fuhr zunächst ca. 30 bis 40 Meter weiter, stieg dann aus und rief dem weinenden Jungen noch zu, ob alles in Ordnung sei. Als er dies bejahte, stieg sie wieder in ihr Auto und fuhr weiter. Der Vater des Kindes kam im Nachhinein zu Unfallort und kümmerte sich um die medizinische Versorgung seines Sohnes.

Die PKW-Fahrerin kann wie folgt beschrieben werden: -blonde schulterlange Haare, -deutsches Erscheinungsbild, -ca. 40 bis 45 Jahre alt.

Sie fuhr einen lilafarbenen Kleinwagen (vermutlich Toyota oder Citroen). Das Kennzeichen ist nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

