Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, den 01. Juli 2021, kam es gegen 11.40 Uhr auf der Neuscharreler Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 22-Jährige aus Hilkenbrook befuhr die Alte Moorstraße in Fahrtrichtung Neuscharrel. In einer Linkskurve geriet ihr PKW ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Straßenschild sowie einem Baum. Die 22-Jährige, sowie ihr 26-jähriger Mitfahrer, blieben unverletzt. Am verunfallten PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Saterland/Ramsloh- Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Donnerstag, den 01.Juli 2021, gegen 12.45 Uhr, fuhr eine 73-jähriger Saterländerin mit ihrem PKW von einer Grundstückausfahrt auf die Hauptstraße ein und übersah dabei einen 59-jährigen Saterländer, der mit seinem PKW die Hauptstraße in ortsauswärtige Richtung befuhr, und stieß mit diesem zusammen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, den 01.Juli 2021, gegen 15.18 Uhr, befuhr ein 89-jähriger Friesoyther mit seinem PKW den Burkamp in Richtung Kirchstraße. Als er an einem auf dem Parkstreifen abgestellten PKW vorbeifuhr, fuhr er über den Fuß eines 45-jährigen Friesoythers, der gerade aus dem geparkten PKW ausstieg. Dieser erlitt leichte Verletzungen und wurde in Krankenhaus gebracht.

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 01. Juli 2021, gegen 18.50 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten PKW VW Passat, und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Passat entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 01. Juli 2021, zwischen 08.00 und 10.00 Uhr, überfuhr ein nicht näher zu beschreibendes Fahrzeug während Mäharbeiten eines Grabens entlang der Tecklenburger Straße eine Warnbake. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) entgegen.

Friesoythe - Handtaschendiebstahl

Am Donnerstag, den 01. Juli 2021, gegen 16.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Bahnhofstraße den schwarzen Rucksack einer 64-Jährigen aus Friesoythe. Hierin befanden sich die Geldbörse samt Personalausweis, Führerschein, EC-Karte und Impfausweis sowie ihr Mobiltelefon. Weitere Informationen zu den entwendeten Gegenständen sind derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) entgegen.

