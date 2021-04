Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bark - Flächenbrand im Naturschutzgebiet "Barker Heide" - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (28.04.2021) ist es in um 12:10 Uhr in Straße "Am Schillersberg" zu einem Flächenbrand im Naturschutzgebiet gekommen.

Näheres hierzu ist der Pressemitteilung des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg vom 28.04.2021 unter nachfolgendem Link zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68034/4901851

Die Kriminalpolizei in Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist eine Brandstiftung nicht auszuschließen.

Aus diesem Grunde werden Zeugen gebebeten, ihre Beobachtungen im Umfeld des Naturschutzgebietes den Ermittlern unter der Telefonnummer 04551 - 884 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell