Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: L 106

Pinneberg. Porsche-Fahrer gefährdet durch Überholmanöver andere Verkehrsteilnehmer - Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung und sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Bereits am Freitag (23.04.2021) gegen 09:45 Uhr, ist es auf der Hauptstraße (L 106) in Fahrtrichtung Pinneberg unmittelbar hinter dem Ortsausgang der Gemeinde Appen zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen.

Der Beschuldigte lenkte einen schwarzen Pkw der Marke Porsche mit HH-Kennzeichen und überholte trotz Gegenverkehr drei vorausfahrende Fahrzeuge.

Ein Zusammenstoß mit entgegenkommenden Fahrzeugen konnte nur durch eine Gefahrenbremsung des zuletzt überholten 33jährigen Fahrzeugführers aus dem Pinneberger Umland vermieden werden.

Die Polizei sucht in diesem Straßenverkehrsdelikt nach weiteren Geschädigten und Zeugen des Vorfalls. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Pinneberg unter der Telefonnummer 04101 / 202-0 in Verbindung zu setzen.

