Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Festnahme nach Einbruch in Tankstelle

Bad Segeberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (25.04.2021) ist es in der Berliner Straße zu einem Einbruch in den Verkaufsraum einer Tankstelle gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es einer männlichen Person in das Innere der Tankstelle zu gelangen. Hierbei wurde der Täter von einem 50jährigen Pinneberger beobachtet, der die Polizei verständigte.

Beim Eintreffen der Pinneberger Polizei befand sich der Einbrecher noch im Verkaufsraum und konnte widerstandslos festgenommen werden. Der 44jährige Hamburger, der sich beim Einstieg verletzte, wurde zur medizinischen Erstversorgung in einem umliegenden Krankenhaus vorgestellt.

Bereits in der Nacht zum 13.03.2021. und zum 24.03.2021 kam es an derselben Tankstelle zu Einbruchdiebstählen, bei denen diverse Tabakwaren entwendet wurden. Außerdem kam es in der Nacht zum 04.04.2021 zu einem versuchten Einbruch.

Ob die Taten zusammenhängen, wird von der Kriminalpolizei in Pinneberg geklärt, die die Ermittlungen bereits wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen haben.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell