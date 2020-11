Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Wieder Taschendiebe bei Lidl aktiv

AhausAhaus (ots)

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit hat mutmaßlich gereicht, damit Taschendiebe ein Portemonnaie am Samstag aus einer Handtasche entwenden konnten. Die Geschädigte hatte ihre Handtasche beim Einkauf bei Lidl gegen 12.30 Uhr an der Wessumer Straße an den Haken des Einkaufswagens gehängt und kurz außer Acht gelassen. Mit der erbeuteten Debit-Karte hoben die Unbekannten am Geldautomaten der Sparkasse an der Bahnhofstraße in Ahaus kurze Zeit später Geld ab. Wie die Täter an die PIN gelangen konnten, ist unklar. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Die Polizei rät an dieser Stelle erneut zur Vorsicht vor Taschendieben. Seien Sie äußerst vorsichtig und misstrauisch, wenn Sie von fremden Personen angesprochen und z. B. um Geldspenden oder um Wechselgeld gebeten werden. Lassen Sie niemanden in die Nähe Ihres Portemonnaies - die Trickdiebe und Trickdiebinnen sind äußerst geschickt und schnell. Bewahren sie Ihre Wertgegenstände sicher auf und lassen z.B. Ihre Handtaschen nicht aus den Augen. Weitere Tipps finden Sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de.

