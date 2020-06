Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Folgenreiche Kontrolle

Rastatt (ots)

Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Rastatt wurde am späten Mittwochabend in der Lochfeldstraße einem 30 Jahre alten Rollerfahrer zum Verhängnis. Im Zuge der genaueren Überprüfung gegen 22.30 Uhr blieb den Beamten nicht verborgen, dass der Zweiradlenker mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein entsprechender Schnelltest schlug positiv auf gleich vier unterschiedliche illegale Substanzen an. Da er darüber hinaus keine erforderliche Fahrerlaubnis vorzeigen konnte, steht ihm nun diverses Ungemach ins Haus.

/ya

