Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl einer Geldbörse

Am Donnerstag, den 01. Juli 2021, kam es gegen 12.15 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Keetstraße zu einem Diebstahl: Eine 86-jährige Frau aus Lohne erledigte gerade ihre Einkäufe und hatte zu diesem Zweck ihre Handtasche in ihrem Einkaufswagen abgelegt. Als sie von einer ihr unbekannten weiblichen Person angesprochen und in ein Gespräch verwickelt wurde, drehte sie sich von ihrem Einkaufswagen weg. Erst an der Kasse bemerkte sie, dass ihre schwarze Geldbörse aus Nappaleder samt Bargeld und persönlichen Papieren (Personalausweis, EC-Karte, Krankenversicherungskarte) fehlte. Die Geschädigte konnte die weibliche Unbekannte wie folgt beschreiben:

- weiblich - Alter: ca. 20-25 Jahre - ausländisches Aussehen - schwarze Haare mit Mittelscheitel - dunkle Kleidung

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (04442) 808460 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl eines E-Bikes

In der Zeit zwischen Sonntag, 20. Juni 2021, 11.00 Uhr, und Samstag, 26. Juni 2021, 08.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Holdorfer Straße aus der Garage eines 48-jährigen Mannes aus Neuenkirchen-Vörden ein E-Bike der Marke RALEIGH, Typ Dover. Rahmennummer: AV14327961, Rahmengröße: 50 cm, 8-Gang-Nabenschaltung,. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Neuenkirchen-Vörden unter der Telefonnummer (05493) 913560 entgegen.

Visbek - Einbruchdiebstahl in PKW

In der Zeit zwischen Mittwoch, 30. Juni 2021, 22.30 Uhr, und Donnerstag, 01. Juli 2021, 06.50 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugriff zu einem in der Goldenstedter Straße abgestellten grauen PKW-Kastenwagen der Marke Peugeot. Sie entwendeten diverses, darin gelagertes Werkzeug eines 26-Jährigen aus Visbek, u. a. einen BOSCH Bohrhammer TE 70, eine MAKITA Bohrmaschine, einen BOSCH Akkuschrauber, einen BOSCH Hammer, einen Kompressor, ein Eckrohrzangenset, einen WÜRTH Winkelschleifer EWS 230 und einen MAKITA Winkelschleifer, 1 HILTI Stemmhammer und 1 VIEGA Pressmaschine. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Visbek unter der Telefonnummer (04445) 950470 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Mittwoch, 30. Juni 2021, 23.00 Uhr, und Donnerstag, 01. Juli 2021, 09.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter die Schaufensterscheibe und die Eingangstür einer Pizzeria in der Küstermeyerstraße mit schwarzer Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (04442) 808460 entgegen.

Visbek - gemeinschädliche Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Sonntag, 27. Juni 2021, 07.30 Uhr, und Mittwoch, 30.06.2021, 20.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die bleiverglaste Scheibe des Kirchengebäudes in der Straße Am Klosterplatz. Weiterhin beschädigten sie eine unterhalb dieses Fensters befindliche Hecke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Visbek unter der Telefonnummer (04445) 950470 entgegen.

Lohne - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Am Donnerstag, 01. Juli 2021, gegen 19.50 Uhr, wurden mehrere Personen auf der rückwärtigen Terrasse eines geschlossenen gastronomischen Betriebes in der Bahnhofstraße festgestellt, die dort die Ruhe störten. Bei der Überprüfung dieser Personen wurden bei einem 34-Jährigen aus Lohne geringe Mengen Betäubungsmittel festgestellt. Diese wurden beschlagnahmt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 01. Juli 2021, kam es gegen 12.15 Uhr im Falkenweg zu einem Verkehrsunfall: Ein 42-Jähriger aus Lohne und eine 27-Jährige aus Vechta befuhren mit ihren PKW in der angegebenen Reihenfolge den Falkenweg aus Richtung Kreisverkehr in Richtung Oldenburger Straße. Im PKW der 27-Jährigen befand sich zu diesem Zeitpunkt auch ihre sechs Monate alte Tochter. In Höhe der Hausnummer 14 musste der 42-Jährige verkehrsbedingt halten. Dieses bemerkte die 27-Jährige zu spät und fuhr dem 42-Jährigen hinten auf. Durch die Kollision wurden alle Unfallbeteiligten leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Die verunfallten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit keine Informationen vor.

Damme - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 01. Jul 2021, 16.10 Uhr, kam es auf der Vördener Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 20-Jähriger aus Rieste befuhr mit seinem Pkw den Südring in Fahrtrichtung Westring, als ihm die dortige Ampel grün zeigte. Gleichzeitig befuhr eine 47-Jährige aus Neuenkirchen-Vörden mit ihrem Pkw die Vördener Straße und beabsichtigte, die Kreuzung geradeaus in Fahrtrichtung Damme zu passieren. Sie missachtete dabei das Rotlicht für Geradeausfahrende. Es kam mittig der Kreuzung zum Zusammenstoß, wodurch beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt wurden. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 15000 Euro.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 01. Juli 2021, gegen 16.45 Uhr, kam es auf der Meyerhofstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 13-Jähriger Junge aus Lohne überquerte mit seinem Fahrrad die dortige Ampel. Dabei wurde er von einem roten Pkw erfasst. Der PKW des bislang unbekannten Fahrzeugführers traf das hintere Rad des Fahrrades. Durch die Kollision stürzte der Junge zunächst gegen den PKW und prallte dann auf den Asphalt. Der Fahrzeugführer hielt kurz an, legte dann jedoch den Rückwärtsgang ein und entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Weitere Hinweise zu seiner Person bzw. zu dem von ihm geführten PKW konnten nicht gemacht werden. Der Junge blieb glücklicherweise unverletzt. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden in derzeit nicht bekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (04442) 808460 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, den 01. Juli 2021, kam es um 17.35 Uhr auf der Bundesstraße B214 zu einem Verkehrsunfall: Ein 54-Jähriger aus Lohne und ein 20-Jähriger aus Holdorf befuhren mit ihren PKW in genannter Reihenfolge die B214 aus Richtung Bersenbrück in Richtung Holdorf. Im Streckenverlauf wollte der 54-Jährige mit seinem Pkw nach links in die Feldstraße abbiegen und verringerte seine Geschwindigkeit. Der 20-Jährige bemerkte dieses nicht und fuhr mit seinem Pkw auf den PKW des Lohners auf. Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Zur konkreten Höhe liegen derzeit keine Informationen vor.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, den 01. Juli 2021, kam es gegen 19.00 Uhr auf der Oldenburger Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 19-Jähriger aus Vechta befuhr mit seinem PKW die Bundesstraße B69 von Vechta kommend. Im Streckenverlauf überholte er einen unbeteiligten Pkw auf der Sperrfläche und übersah dabei einen entgegenkommenden 57-jährigen Fahrzeugführer aus Goldenstedt. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der 19-Jährige leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht wurde. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen keine Informationen vor.

