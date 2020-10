Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer beschädigt 9 Fahrzeuge und beleidigt Polizisten

Kaiserslautern (ots)

Auf Außenspiegel hatte es am Samstagnacht ein 23-Jähriger in der Beethovenstraße abgesehen. In diesem Bereich wurde vorab durch Zeugen eine randalierende Person gemeldet. Die anfahrende Polizeistreife konnte den Verdächtigen, auf welchen die Zeugenbeschreibung zutraf, in der Nähe feststellen. 9 beschädigte Fahrzeuge fanden die Beamten vor. Bereits bei der Feststellung der Personalien beleidigte er die eingesetzten Beamten massiv. Der alkoholisierte Mann musste anschließend zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Ihn erwarten Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Beleidigung./pvd

