Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruchdiebstahl in Firmengebäude

In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 01. Juli 2021, 17.15 Uhr, bis Freitag, 02. Juli 2021, 07.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in die Büroräumlichkeiten einer Firma an der Straße Am Südfeld, durchsuchen diese und entwenden Bargeld. Der insgesamt entstandene Sachschaden beträgt 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

