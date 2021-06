Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Rastplatz "Im Mersch"/ Geldbörse aus Wohnmobil gestohlen

Coesfeld (ots)

Während ein Ehepaar aus Altstetten in seinem Wohnmobil schlief, drangen Unbekannte in der Nacht auf Montag (07.06.21) in das Fahrzeug ein. Zwischen 1 Uhr und 8 Uhr gelangten die Diebe in das verschlossene Wohnmobil, das auf dem Rastplatz "Im Mersch" stand. Sie stahlen eine Geldbörse. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

