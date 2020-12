Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Räuber flüchtet ohne Beute ++ Aufmerksame Zeugen melden Dieb -Festnahme ++ 43-Jähriger am Marktplatz ausgeraubt ++ Schlägerei in Asylunterkunft ++ In Bürogebäude eingebrochen

GießenGießen (ots)

Gießen - Räuber flüchtet ohne Beute

Am Sonntagmorgen (06.12.2020), um 05:10 Uhr, stieg ein Unbekannter in Höhe der Bäckerei in der Walltorstraße in ein Mini-Car. Auf dem Weg zum Zielort forderte der Unbekannte plötzlich 300 Euro Bargeld von dem 56-jährigen Minicar-Fahrer. Seinen Forderungen verlieh der Fahrgast mit Drohungen Nachdruck. Der aus Gießen stammende Caddy-Fahrer steuerte sein Taxi an die Tankstelle in der Marburger Straße und rettete sich aus seinem Auto. Der unbekannte Räuber flüchtete daraufhin zu Fuß in die nahegelegene Ludwig-Richter-Straße. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem 25-30-jährigen, 170 cm großen Mann. Der dreiste Fahrgast trug kurzes bis mittellanges Haar und einen Dreitagebart. Er sprach türkisch und war dunkel gekleidet. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchter räuberischer Erpressung. Hinweise erbittet die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-2555

Gießen: Aufmerksame Zeugen melden Dieb -Festnahme

Aufmerksame Zeugen meldetet gestern Morgen (06.12.2020), um 08:50 Uhr, einen jungen Mann, der sich an einem in der der Straße "Zum Maiplatz" geparkten, blauen Seat Cordoba zu schaffen machte. Die 43-Jahre und 38-Jahre alten Zeugen sprachen den Mann an, der sofort seine Flucht ergriff. Herbeigeeilte Polizisten nahmen den 27-jährigen Asylsuchenden auf seinem Fluchtweg fest. Der aus Algerien stammende Mann wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert.

Gießen: Sonnenbrille aus Suzuki gestohlen

Zwischen 17:15 Uhr und 18:30 Uhr schlugen Unbekannte gestern Abend (06.12.2020) die Dreiecksscheibe an der hinteren linken Fahrzeugseite eines Suzukis ein. Der schwarze SX4 parkte in der Lonystraße. Die Diebe griffen in das Auto und stahlen eine Sonnenbrille. Der Schaden beläuft sich auf 50 Euro.Hinweise erbittet die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Gießen: 43-Jähriger am Marktplatz ausgeraubt

Insgesamt vier Personen, drei Männer und eine Frau, hinderten einen 43-Jährigen am Einsteigen in den Bus, um 20:00 Uhr, am Gießener Marktplatz. Sie zogen ihn an der Schulter zurück und umzingelten, den in Gießen wohnenden Mann. Die Unbekannten schlugen ihn mehrfach ins Gesicht und durchwühlten seinen Rucksack, sowie seine Jackentaschen. Einer der Männer trat den 43-Jährigen mit dem Knie in den Bauch. Die Unbekannten drohten seinem Opfer ihm den Kopf abzuschneiden, sollten sie ihn wiedersehen. Danach flüchteten die Diebe mit einer schwarzen Wintermütze der Marke "Nike" und einem Päckchen Zigaretten der Marke "Lucky-Strike", sowie der Brille ihres Opfers. Bei allen vier Personen soll es sich offenbar um asylsuchende Menschen aus Algerien handeln. Die Frau wird als 165 cm groß und 33-35 Jahre alt beschrieben. Sie trug schwarze, gewellte, zu einem Dutt gebundene Haare. Sie war bekleidet mit einer braunen Jacke und dunkler Hose. Einer der Männer soll Ende 30, dick und 180 cm groß sein. Er trug kurze graue Haare und einen grauen Vollbart. Er war bekleidet mit einer blauen Jeans, schwarzer Jacke und einem dunkelblauen Pullover mit zwei weißen Streifen. Ein weiterer Mann soll 170 cm groß und 28-30 Jahre alt sein. Er ist normalgewichtig und trug einen kurzen dunklen Bart. Bekleidet war er mit einer weinroten Jacke und weißer Wintermütze.

Wer hat die Tat am Samstag (05.12.2020) zwischen 20:00 Uhr und 20:10 Uhr an der Bushaltestelle beobachtet? Wer kann Angaben zu den vier Tätern machen? Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung und Raub. Hinweise erbittet die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-2555.

Gießen: Schlägerei in Asylunterkunft

Am Samstag (05.12.2020) gerieten in der Asylunterkunft in der Rödgener Straße gegen 19:00 Uhr ein 28-Jähriger und eine 23-Jährige aus Madezonien zunächst in eine verbale Auseinandersetzung in dessen Verlauf sich drei weitere Männer einmischten und mit der 23-Jährigen solidarisierten. Gemeinsam schlugen die aus Marokko und Algerien stammenden Männer auf den aus Nigeria stammenden 28-Jährigen ein. Die drei Männer zogen offenbar ein Messer und bedrohten den 28-Jährigen. Der eingesetzte Sicherheitsdienst brachte die Auseinandersetzung unter Kontrolle. Herbeigerufene Polizisten stellten die Identitäten aller Beteiligten fest und führten die weiteren Ermittlungen durch.

Reiskirchen: Außenspiegel abgetreten

25-30 Jahre alt und von kräftiger Statur soll der unbekannte Mann sein, der am Sonntagabend (06.12.2020) den Außenspiegel an einem silbernen Seat Ibiza abtrat. Der Vandale hatte dunkle Haare und trug einen Drei-Tage-Bart. Nachdem er den 500 Euro teuren Schaden im Kopernikusweg verursacht hatte, flüchtete er, um 18:20 Uhr, in einer schwarzen Mercedes-Benz der A-Klasse. Hinweise erbittet die Grünberger Polizei unter Tel.: (06401) 9143-0

Langgöns: In Bürogebäude eingebrochen

Am vergangenen Wochenende, zwischen Samstag (05.12.2020), 23:44 Uhr und Sonntag (06.12.2020), 00:53 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Firmengelände in der Holzheimer Straße. Dort brachen die Diebe eine Metalltür auf und gelangen in das Gebäude. Die Unbekannten durchwühlten die Büroräume und stahlen zwei Geldkassetten mit Münzgeld. Der Schaden wird mit 1.300 Euro beziffert. Hinweise zu den dreisten Dieben erbittet die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-2555.

Staufenberg-Mainzlar: Böller gezündet

Am Samstag (05.12.2020) zündeten Unbekannte gegen 23:30 Uhr einen pyrotechnischen Gegenstand in der Brunnenstraße. Den Böller warfen die Vandalen gegen eine Fensterscheibe eines Wohngebäudes. Durch die Explosion entstand ein Schaden von 500 Euro. Hinweise erbittet die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3755

Unfälle und Unfallfluchten:

Wettenberg-Launsbach:

Offenbar beim Vorbeifahrern touchierte ein unbekannter Unfallfahrer einen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Daimler E 350 d. Der Mercedes parkte zwischen Dienstag (01.12.2020), 21.00 Uhr und Mittwoch (02.12.2020), 15:50 Uhr in der Straße "Zur Napoleonsnase". Der Schaden am Radkasten vorne beläuft sich auf 4.000 Euro. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Gießen:

Am Samstag (05.12.2020) geriet, um 04:28 Uhr, ein 22-Jähriger mit seiner weißen Mercedes A-Klasse offenbar aufgrund schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen. Er prallte mit seiner A-Klasse gegen die Mittelleitplanke der Autobahn 485, zwischen den Anschlussstellen Bergwerkswald und Schiffenberger Tal, schleuderte von da gegen die Außenleitplanke und kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Stehen. Der Gesamtunfallschaden wird mit 4.000 Euro beziffert.

Gießen:

Ein 24-Jähriger befuhr am Samstag (05.12.2020) die Bundesstraße 49 aus Gießen kommend in Richtung Reiskirchen. Kurz hinter der ersten Abfahrt nach Annerod geriet der Gießener mit seinen schwarzen Audi A5 auf den unbefestigten Seitenstreifen, verlor die Kontrolle über den Audi und kam in dem angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Der Unfallschaden beläuft sich auf 3.070 Euro.

Gießen-Langgöns:

Offensichtlich aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit verlor ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer die Kontrolle über seinen grauen E 220. Der aus Karben stammende Mann befuhr die Landesstraße 3133 aus Holzheim kommend in Richtung Langgöns, als er um 13:30 Uhr am Samstag (05.12.2020) von der Fahrbahn abkam, eine aus dem Boden steigende Schutzplanke touchierte und rund 100 Meter weiter in einer Wiese zum Stehen kam. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 5.500 Euro.

Gießen:

Rund 1.000 Euro wird die Reparatur der vorderen Stoßstange an einem Fiat Multipla kosten. Die 50-jährige Fiat-Fahrerin fuhr gestern (06.12.2020) um 18:30 Uhr auf der Linksabbiegerspur von der Ludwigstraße kommend in Richtung Neue Bäue. In Höhe der Hausnummer 11 krachte die 50-Jährige aus Pohlheim stammende Frau mit ihrem Multipla gegen ein Verkehrsschild der dortigen Verkehrsinsel.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell