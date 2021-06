Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Valve/Polizei sucht Taxi-Randalierer

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht Unbekannte, die in der Nacht auf Sonntag (06.06.21) in einem Großraumtaxi randaliert haben. Der Fahrer rief gegen 3.45 Uhr die Polizei. Zu dieser Zeit stand er mit seinem Auto auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Straße Valve.

Die sieben Fahrgäste hatte der Taxifahrer am Prinzipalmarkt in Münster aufgenommen. Ziel sollte Seppenrade sein. Bei dem Zwischenstopp am Schnellrestaurant rissen die hinteren Fahrgäste Kopfstützen aus der Halterung und warfen sie auf den Parkplatz. Zudem brachen sie Lamellen aus den Lüftungen oberhalb der Schiebtüren ab.

Die mutmaßlichen Randalierer von der Rückbank sind alle männlich und um die 30 Jahre alt. Sie trugen Jeans und T-Shirts. Eines davon war rot, ein anderes T-Shirt blau. Einer der Männer soll sehr beleibt gewesen sein und ein graues T-Shirt getragen haben.

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell