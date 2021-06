Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Alter Berg/ Scheibe beschädigt

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben eine Scheibe eines Geräteschuppens der Marienschule beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen 17 Uhr am Freitag (04.06.21) und 12 Uhr am Samstag (05.06.21). Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell