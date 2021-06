Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Baumschulenweg

Weißer Bulli nach Unfall flüchtig

Coesfeld (ots)

Ein noch unbekannter Fahrzeugführer eines weißen Bullis beschädigte am 05.06.2021, gegen 12.15 Uhr, den grauen Mercedes eines 61-jährigen Dülmeners auf dem Penny-Parkplatz am Baumschulenweg in Dülmen. Danach flüchtete er in Fahrtrichtung Lüdinghauser Straße. Dies konnte der 61-Jährige beobachten, da er sich zum Unfallzeitpunkt noch in seinem Auto befand.

Hinweise an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

