Polizei Korbach

POL-KB: Waldeck: Einbruch in Kindertagesstätte - FFP2-Masken entwendet

Korbach (ots)

Am vergangenen Wochenende (Freitag, 22.01.2021, 16:00 Uhr - Montag, 25.01.2021, 07:00 Uhr) sind unbekannte Täter in die Kindertagesstätte in Waldeck "Im Kump" eingebrochen. Sie brachen ein Kellerfenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten des Kindergartens. Nachdem sie alle Räumlichkeiten durchsucht hatten, entwendeten sie aus dem Büro 40 FFP2-Masken und flüchteten damit in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei in Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

