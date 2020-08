Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Pressemeldung vom 4.8.20

Dillenburg (ots)

50kg-Bombe gefunden

Bei Bauarbeiten im Bereich des ehemaligen US-Depots in Gießen, in der Colemanstr. (Ehemalig AAFES), ist heute Nachmittag eine 50-Kg schwere Weltkriegsbombe gefunden worden. Die Bombe soll noch heute, gegen 18 Uhr, entschärft werden. Dafür muss in einem Radius von 300 Metern um den Fundort evakuiert werden. Es sind keine Wohngebäude betroffen.

Nähere Informationen folgen unter www.giessen.de<http://www.giessen.de>.

