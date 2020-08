Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Einbruch in Vereinsheim+++Grillhütte in Braunfels beschädigt+++Zeugenaufruf nach Auseinandersetzungen in Steindorf und Aßlar+++Autofahrer pustet über 2 Promille+++Unfälle und Unfallfluchten

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Vereinsheim aufgebrochen

Auf ein Vereinsheim in der Lessingstraße hatte es am vergangenen Wochenende ein Einbrecher abgesehen. Zwischen 20.30 Uhr am Samstag (01. August) und 08.50 am Sonntag (02. August) brach er die Tür des Gebäudes auf. Nach ersten Erkenntnissen verließ der Dieb den Tatort offenbar ohne Beute. Der Sachschaden wird auf über 750 Euro geschätzt. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeistation in Wetzlar unter 06441/918-110.

Aßlar: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung im Bus

Offenbar zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es Freitagabend (31. Juni) in der Buslinie 471. Ein unbekannter Mann stieg gegen 18.00 Uhr in Ehringshausen offenbar ohne Fahrkarte in den Bus ein. In Werdorf-Mitte gerieten der Busfahrer und der Fahrgast in einen Streit, der anschließend in einer handfesten Auseinandersetzung außerhalb des Busses endete. Ein weiterer Unbekannter ging dazwischen und verhinderte vermutlich einen Steinwurf auf den Busfahrer. Beschreibung des Verdächtigen: Der Mann soll nach Angaben einer Zeugin dunkelhäutig und Mitte 20 Jahre alt gewesen sein. Er hat eingefallene Wangenknochen. Auffällig waren seine Zähne und große Augen. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Wer kann Angaben zum unbekannten Fahrgast machen? Hinweise bitte an die Polizeistation in Wetzlar unter 06441/918-110.

Wetzlar: Taube gequält

Mehrere offenbar rausgerupfte Federn weisen auf einen abscheulichen Umgang mit einer Taube in der Bahnhofsstraße in Dutenhofen hin. Nach Zeugenangaben rupfte ein unbekannter Mann am Freitagabend (31. Juli) mehrere Federn von einer Taube raus. Eine informierte Streife nahm einen polizeibekannten 30-jährigen Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis fest und brachte den offenbar verwirrten Mann in eine Fachklinik. Die Beamten leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein.

Wetzlar: 19-Jähriger Autofahrer pustet 2,36 Promille

Einen beachtlichen Wert von 2,36 Promille pustete ein 19-jähriger Autofahrer bei einer Kontrolle am Sonntagabend in Mittenaar. Bei seiner Überprüfung stellten die Beamten fest, dass er noch nicht mal im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Sie nahmen ihn zwecks Blutentnahme mit auf die Polizeiwache.

Dietzhölztal: Drogentest reagiert positiv

Bei einer Verkehrskontrolle von Sonntagnachmittag reagierte ein Drogentest bei einem Autofahrer positiv auf THC. Sonntagnachmittag (02. August) kontrollierten Beamte den 21-jährigen VW-Fahrer in der Hauptstraße in Straßebersbach. Es ergaben sich Hinweise auf den Einfluss von Betäubungsmitteln. Nach dem positiven Drogentest nahmen die Ordnungshüter den jungen Mann mit zur Polizeiwache. Dort folgte dann eine Blutentnahme.

Dillenburg: Bei Parkmanöver Skoda beschädigt

Zwischen Mittwoch (29.Juli) 10.00 Uhr und Donnerstag (30.Juli) 06.50 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen geparkten Skoda in der Presberstraße. Vermutlich bei einem Parkmanöver beschädigte der Unbekannte den blauen Rapid an der vorderen Stoßstange. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei schätzt den Schaden auf 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Dillenburg unter Tel. 02771/9070.

Wetzlar: Von der Fahrbahn abgekommen

Sonntagabend (02.August) gegen 20.30 Uhr befuhr ein zunächst unbekannter Mann mit einem Peugeot das Forsthaus Stoppelberg in Richtung Kirschenwäldchen. An einer Einmündung beabsichtigte der Unbekannte abzubiegen und kam dabei nach links von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er eine Straßenlaterne und fuhr im Anschluss in Richtung Brunnenweg weiter. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 54-Jährigen Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis. Die alarmierten Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch. Der 54-Jährige pustete 2,53 Promille. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 6.800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar unter Tel. 06441/9180.

Breitscheid: Drei Verletzte nach Unfall

Am Sonntag (02.August) gegen 17.30 Uhr kam es auf der Landstraße 3044 zu einem Unfall, bei dem sich mehrere Verkehrsbeteiligte verletzten. Ein 65-jähriger Mann aus Breitscheid fuhr mit einem Mazda von Langenaubach in Richtung Rabenscheid. Beim Abbiegen in die Haigerer Straße stieß er mit zwei entgegenkommende Motorrädern zusammen. Die 46-Jährige Krad-Fahrerin zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ein 56-jähriger Motorradfahrer und der Fahrer des Mazdas zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf insgesamt 12.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Dillenburg unter Tel. 02771/9070.

Wetzlar: Unbekannter Radfahrer fährt auf Gehweg - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Radfahrer befuhr den Gehweg der Straße "Neustadt" in Richtung Karl-Keller-Ring entgegengesetzt der Fahrbahnrichtung. Ein 73-jähriger Mann war mit einem Mazda auf der Idingstraße unterwegs und beabsichtigte in die Straße "Neustadt" abzubiegen. Als der Mazda-Fahrer an der Kreuzung anhielt, fuhr der unbekannte Radfahrer in die rechte Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar unter Tel. 06441/9180.

Herborn: Beim Einparken Mitsubishi beschädigt

Am Dienstag (21.Juli) zwischen 09.45 Uhr und 12.15 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen auf einem Parkplatz "Am Hintersand" abgestellten Mitsubishi. Vermutlich beim Einparken touchierte der Unbekannte den braunen Mitsubishi am hinteren, linken Kotflügel und der hinteren Stoßstange. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um seine rechtlichen Pflichten zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Herborn unter Tel. 02772/47050.

Wetzlar: Auseinandersetzung in Steindorf

Nach einer Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer vor 14 Tagen sucht die Polizei nach Zeugen. Am Montag (20. Juli) gerieten ein Autofahrer und ein unbekannter Radfahrer in eine handfeste Auseinandersetzung. Hintergrund war nach ersten Erkenntnissen offenbar das Fahrverhalten des Radfahrers in Höhe eines Fast-Food-Restaurants in der Braunfelser Straße. Auf dieses Verhalten wollte ein 56-jähriger Mann den Radler ansprechen und hielt in Steindorf an der Ecke Braunfelser Straße/Bergstraße an. Der Unbekannte hielt offensichtlich ebenfalls an und holte aus seinem Rucksack offenbar ein Messer. Er fuchtelte damit herum, der Autofahrer wich aus und stürzte zu Boden. Anschließend flüchtete der Angreifer in Richtung Albshausen. Der 56-Jährige zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zur Identität des Radfahrers geben? Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar unter Tel. 06441/9180.

Braunfels: Vandalismus in Grillhüttte

Einen Schaden von etwa 1.100 Euro hinterließen Unbekannte an einer Grillhütte im Burgweg. Am Samstag (01. August) zwischen 11.00 und 18.20 Uhr brachen sie in die Hütte ein. Anschließend verteilten sie auf dem Gelände Klopapier, Handtücher und einen Laubbläser. Wem ist etwas Verdächtiges an der Grillhütte aufgefallen? Wer hat dort verdächtige Personen gesehen? Hinweise bitte an die Polizeistation in Wetzlar unter 06441/918-110.

Mittenaar: Audi beschädigt

2.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Audis nach einer Unfallflucht von Freitag (31.Juli) gegen 10.50 Uhr in der Koblenzer Straße. Vermutlich beim Rangieren auf dem Hof eines Grundstücks beschädigte der Unbekannte den blauen A3. Anschließend entfernte sich der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem unbekannten Fahrzeug könnte es sich um einen Pritschenwagen handeln. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Herborn unter Tel. 02772-47050.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 0611/327663040



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell