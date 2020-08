Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Katalysatoren gestohlen+++Fahrraddieb kommt zurück+++Auseinandersetzung in Werdorf+++Dieb nutzt Gelegenheit+++Raser im Visier+++Einbruch in Lebensmittelgeschäft+++Verkehrsunfälle

Dillenburg (ots)

Sinn: Katalysatoren in Edingen gestohlen

Offenbar auf zwei Katalysatoren und einen Rußpartikelfilter hatten es Diebe am vergangenen Wochenende in der Straße "In der Großen Wiese" abgesehen. Zwischen 10.00 Uhr am Samstag (01. August) und 14.00 Uhr am Sonntag (02. August) bauten sie die Fahrzeugteile aus einem Daimler und einem Opel aus. Die Autos befanden sich auf einem Firmengelände. Wer hat am vergangenen Wochenende etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei in Dillenburg unter 02771/907-0.

Dillenburg: Fahrrad in Niederscheld gestohlen

Ein Fahrrad war die Beute eines Diebes am Mittwochvormittag (29. Juli) im Schlagweg in Niederscheld. Gegen 10.30 Uhr stahl der Unbekannte das Damenrad der Firma Staiger (Model Montana) aus einer Garage. Ein Zeuge beobachtete den Langfinger, welcher anschließend mit dem Rad in Richtung Schlagweg/Bergstraße flüchtete. Aus unbekannten Gründen kam der Dieb aber wieder zurück. Als er von dem Zeugen angesprochen wurde, flüchtete er erneut in die gleiche Richtung. Trotz Verfolgung verlor der Beobachter den Unbekannten aus den Augen. Der Verdächtige ist Mitte 20, etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er hat einen Vollbart, kurze braune Haare und trug eine kurze blaue Arbeitshose sowie ein weißes T-Shirt. Er hat ein südländisches Erscheinungsbild und sprach gebrochenes Deutsch. Wer hat den Mann beobachtet und kann Hinweise auf dessen Identität geben? Wer kann Angaben zum Verbleib des blauen Rades geben? Hinweise bitte an die Polizeistation in Dillenburg unter 02771/907-0.

Aßlar: Auseinandersetzung in Werdorf

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem 59-jährigen Mann und einem 25-jährigen kam es Montagvormittag (03. August) auf dem Gehweg in der Hauptstraße. Zwischen 10.00 und 10.30 Uhr schlug offenbar der 59-Jährigen den Jüngeren nach Streitigkeiten und verletzte ihn. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation in Wetzlar unter 06441/918-0.

Wetzlar: Einkaufstasche abgelegt - Dieb nutzt Gelegenheit

Eine abgelegte Einkaufstasche war die Gelegenheit für einen Dieb. Der Unbekannte stahl die Tasche am Donnerstag (30. Juli) zwischen 12.00 und 12.20 Uhr vor der Hauswand eines Discounters in der Straße "Zum Seifengraben" in Dutenhofen. Die rechtmäßige Besitzerin hatte ihre Tasche mit Sportbekleidung, Mobiltelefon und Schlüssel dort abgelegt, um in dem Geschäft einzukaufen. Wer kann Angaben zum Verbleib der Tasche machen. Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar unter 06441/918-0.

Bischoffen-Oberweidbach: Raser im Visier

Der regionale Verkehrsdienst Lahn-Dill (RVD) setzten am Sonntag (01. August) ihre Geschwindigkeitsmesstechnik gegen Schnellfahrer ein. Die Mitarbeiter richteten ihre Messgeräte auf der Bundesstraße 255 in Höhe Bischoffen-Oberweidbach in Fahrtrichtung Herborn aus. Die gemessenen Raser wurden wenig später gestoppt und auf ihr Fehlverhalten angesprochen. Insgesamt passierten 375 Fahrzeuge die Messstelle. 18 Fahrzeugführer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h zu. Davon waren elf Fahrer bis 20 km/h und sieben Fahrer über 20 km/h zu schnell. Auf drei Fahrer kommen nun Fahrverbote zu. Spitzenreiter war ein Mann aus dem Schwalm-Ederkreis mit 165/km/h. Das Display des Messgerätes zeigte bei einem Fahrer aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf 148km/h und aus dem Schwalm-Eder-Kreis 150 km/h an.

Wetzlar: Tür beschädigt

Etwa 1.000 Euro Schaden hinterließ ein Unbekannter an einer Haustür eines Gebäudes in der Barfüßerstraße. Montagfrüh gegen 03.00 Uhr wurde ein Bewohner durch einen lauten Knall geweckt. Wenige Stunden später stellte eine Frau die Beschädigung an der Tür fest. Hinweise bitte an die Polizeistation in Wetzlar unter 06441/918-0.

Waldsolms: Lebensmittel aus Lager entwendet

Unbekannte brachen zwischen 23.00 Uhr am Samstag (01. August) und 06.15 Uhr am Montag (03. August) in einen Lebensmittelmarkt in der Hasselborner Straße in Brandoberndorf ein. Aus einem Lagerraum stahlen sie mehrere Kisten mit Lebensmittel. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort aufgefallen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Dillenburg unter 02771/918-0.

Wetzlar: Alkoholisierte Autofahrerin schlägt zu

Nach einem Verkehrsunfall von Samstagabend schlug eine 39-Jährige Frau aus Wetzlar eine 63-jährige Zeugin. Gegen 23.25 befuhr die Wetzlarerin mit ihrem BMW die Hohe Straße in Richtung Kreisel. Dabei geriet sie in Höhe der Hausnummer 20 auf die gegenüberliegende Straßenseite und prallte gegen einen geparkten Audi. Im weiteren Verlauf stieß die 39-Jährige gegen einen ebenfalls dort geparkten Opel und einen Kia. Mehrere Anwohner wurden auf den Unfall aufmerksam und eilten zur Unfallstelle. Die BMW-Fahrerin versuchte mit dem Auto wegzufahren, aber scheiterte an den massiven Schäden am ihrem PKW. Da die Frau am Steuer offenbar alkoholisiert war, nahm ihr eine 52-jährige Frau den Fahrzeugschlüssel ab. Anschließend wollte sich die Fahrzeuglenkerin offenbar wiederholen und schlug der 63-jährigen vermutlich aufgrund einer Verwechselung ins Gesicht. Die alarmierten Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch und nahmen die Alkoholisierte zwecks Blutentnahme mit zur Wache. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 23.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar unter Tel. 06441/9180.

Wetzlar: Pfosten und Absperrkette beschädigt

Zwischen Samstag (01.August) 16.00 Uhr und Montag (03.August) 09.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter vermutlich beim Rangieren eine Absperrkette und einen Haltepfosten. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um seine rechtlichen Pflichten zu kümmern. Der Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar unter Tel. 06441/9180.

Dillenburg: Beim Rückwärtsfahren Opel touchiert

Am Montag (20.Juli) gegen 21.20 Uhr kam es in der Einfahrt eines Schnellrestaurants in der Kasseler Straße zu einem Unfall. Ein 60-jähriger Mann stoppte seinen Opel in der Einfahrt zum Ausgabeschalter, um offenbar die Speisekarte zu lesen. Eine 19-jährige Frau fuhr mit ihrem VW rückwärts vom Mitarbeiterparkplatz und stieß gegen den Opel. Dabei entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Dillenburg unter Tel. 02771/9070.

Herborn: Durchfahrtsverbot ignoriert

Am Freitag (24.Juli) gegen 13.00 Uhr ignorierte ein Unbekannter offenbar das Durchfahrtsverbot in der Marburger Straße in Herborn-Seelbach. Der Fahrzeugführer umfuhr vermutlich die dortige Baustelle, indem er mit seinem Fahrzeug in eine Garagenzufahrt auswich. Dabei beschädigte er mehrere Randsteine. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 32-Jährigen Mann aus dem Raum Köln. Hinweise bitte an die Polizeistation Dillenburg unter Tel. 02771/9070.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 0611/327663040



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell