Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mountainbike aus Keller gestohlen

Erkelenz (ots)

Am Samstag (17. April), zwischen 8 Uhr und 17.40 Uhr, drangen Unbekannte in ein Wohngebäude an der Straße Am Hufeisen ein. Sie stahlen ein orangefarbenes Mountainbike der Marke B-TWIN.

