Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 02.07.2021 bis 03.07.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht auf der Bundesstraße Am Freitag, den 02.07.2021, gegen 13:50 Uhr kommt es auf der Bundesstraße 69 in 49377 Vechta in Höhe des Beschleunigungsstreifens der Auffahrt "Falkenrotter Straße" zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines silbernen Mercedes Vito mit rotem Anhänger beabsichtigt vom Beschleunigungsstreifen auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Schneiderkrug aufzufahren. Dabei missachtet er die Vorfahrt eines auf der Bundesstraße in gleiche Richtung fahrenden LKW. Es kommt zum seitlichen Zusammenstoß zwischen PKW-Anhänger-Gespann und LKW. Trotz des deutlichen Zusammenstoßes setzt der unbekannte Unfallverursacher seine Fahrt fort und flüchtet vom Unfallort. Am LKW entsteht Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Der Zusammenstoß kann von mehreren Verkehrsteilnehmern beobachtet werden. Diese werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Visbek - Unfall mit schwer verletzter Person Am Freitag, den 02.07.2021, gegen 15:15 Uhr, kommt es auf einem Grundstück in der Albert-Schweitzer-Straße in 49429 Visbek zu einem schweren Unfall. Eine 74-jährige Frau wird von ihrem Pkw, der unbeabsichtigt die Einfahrt der Verletzten herunterrollt, an ihrem Bein und der Schulter überrollt. Die Frau wird mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus Vechta verbracht.

Vechta - Sachbeschädigung/ Hausfriedensbruch In dem Zeitraum zwischen dem 21.06.2021 und 01.07.2021 kommt es in dem Rohbau eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Dobben" in Vechta zu mehreren Sachbeschädigungen. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die unbefugte Personen an der genannten Örtlichkeit beobachtet oder sonstige Feststellungen getroffen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta unter 04441-9430 zu melden.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 02.07.2021, zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr, kommt es auf einem Parkplatz an der Gildestraße in Vechta zu einem Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Unfallverursacher touchiert mit seinem Fahrzeug den geparkten PKW, Mitsubishi, der Anzeigeerstatterin vmtl. beim Ein- oder Ausparken. An dem Mitsubishi entsteht Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernt sich vom Unfallort, ohne die Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfallverursacher mitteilen können, werden gebeten sich mit der Polizei Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Visbek - verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Am 02.07.2020, gegen 18:20 Uhr, wird eine zivile Funkstreifenwagenbesatzung auf der Straße "Heide" in Visbek, OT Rechterfeld auf ein Elektroauto aufmerksam, welches dicht auf den Streifenwagen auffährt und diesen nach mehrmaligem Ausscheren auf die Gegenfahrbahn mit stark überhöhter Geschwindigkeit überholt. Das Fahrzeug setzt die Fahrt weiterhin rasant fort bevor es nach Bremsmanövern, die mehrmalig ein Auslösen des Anti-Blockier-Systems nötig machten und der Missachtung eines Stoppschildes angehalten werden kann. Das Fahrzeug wird zum Zwecke der Beweissicherung beschlagnahmt.

Steinfeld - Trunkenheit im Verkehr

Am 03.07.2021 befuhr ein 60-jähriger Kleinkraftradfahrer gegen 01:45 Uhr die B214 in Steinfeld in Schlangenlinien. Laut Zeugenaussage nahm dieser die gesamte Fahrbahn durch seine Fahrweise ein und fiel mehrmals fast vom Roller. Im Zuge der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Führer des KKR unter dem Einfluss von Alkohol (1,54 Promille) steht. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein des 60-jährigen beschlagnahmt.

Vechta/Spreda -Trunkenheit/Fahren ohne Fahrerlaubnis- Am Fr., 02.07.2021, gg. 18.45 h befuhr ein 48-jähriger aus Deindrup mit seinem Pkw die Schwichteler Straße in Spreda in Rtg. Deindrup, obwohl er aufgrund eines bestehenden Fahrverbotes nicht hätte fahren dürfen und außerdem auch noch unter Alkoholeiwirkung stand. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren, ein weiteres mehrmonatiges Fahrverbot und eine hohe Geldbuße, da es bereits die dritte Trunkenheitsfahrt innerhalb kürzester Zeit war.

Lohne - Trunkenheitsfahrt

Am Fr. 02.07.2021 gg 21:30 Uhr wurde in Lohne ein 36-jähriger PKW Fahrer aus Lohne auf dem Hamberger Pickerweg angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Aufgrund dessen wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde zudem vor Ort eingezogen.

