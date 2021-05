Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 26. Mai 2021, kam es gegen 15:55 Uhr in der Straße Am Krumme Kamp auf dem Parkplatz eines dortigen Verbrauchermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer (südländisches Aussehen, ca. 45 bis 50 Jahre alt, dunkles kurzes Haar, normale Statur, bekleidet mit einer dunklen Jacke) fuhr mit einem blau-silbernen BMW rückwärts in einen dort ordnungsgemäß abgestellten grauen PKW Audi A6 Avant einer 37-jährigen Frau aus Barßel, welche auf dem Beifahrersitz saß und telefonierte. Durch die Kollision wurde der Stoßfänger hinten hochgedrückt. Zur konkreten Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit keine Informationen vor. Der Unfallverursacher verließ seinen PKW kurzzeitig, entfernte sich im Anschluss jedoch, ohne die erforderlichen Angaben zu leisten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Barßel unter der Telefonnummer (0 44 99) 92 22 00 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Abend des 26. Mai 2021 kam es gegen 21.45 Uhr in der Huntestraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 33-jähriger Mann aus Rhauderfehn und ein 21-jähriger Mann aus Jever befuhren die Huntestraße in genannter Reihenfolge in Richtung des dortigen Baustoffhändlers. Als der 21-Jährige zum Überholen ansetzte, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 7000 Euro. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme machten die beiden Beteiligten abweichende Angaben zum Unfallhergang. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer (0 44 91) 9 31 60 entgegen.

