Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - gemeinschädliche Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, dem 21. Mai 2021, 18.00 Uhr, und Dienstag, dem 25. Mai 2021, 09.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter die Tribüne auf dem Sportplatz an der Straße Unnerweg mit schwarzer Farbe. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lastrup unter der Telefonnummer (0 44 72) 93 28 60 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit zwischen Montag, dem 24. Mai 2021, 18.00 Uhr, und Mittwoch, dem 26. Mai 2021, 19.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Bether Straße den rechten Außenspiegel eines dort abgestellten, nicht zugelassenen Mercedes. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (0 44 71) 1 86 00 entgegen.

Garrel - Diebstahl eines Pedelecs

Am Montag, den 24. Mai 2021, in der Zeit zwischen 02.50 Uhr und 03.40 Uhr, durchtrennten bislang unbekannte Täter in der Thüler Straße das Schloss des Damen-Pedelecs einer 42-jährigen Frau aus Garrel und schoben das Rad vom Grundstück hin zu einem nahegelegenen Buschwerk. Dort machten sie sich daran, das Fahrrad zu zerschneiden. Sie entwendeten den Mittelmotor sowie den Akku. Bei dem zerstörten Pedelec handelt es sich um ein Damen-Fahrrad der Firma Kreidler mit einer Reifengröße von 28 Zoll. Der entwendete Mittelmotor stammt von der Firma Bosch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Garrel unter der Telefonnummer (0 44 74) 93 94 20 entgegen.

Bösel - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Freitag, dem 21. Mai 2021, 18.00 Uhr, und Samstag, 22. Mai 2021, 19.00 Uhr, kam es in der Friesoyther Straße auf dem Parkplatz des dortigen Verbrauchermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den dort ordnungsgemäß abgestellten schwarzen PKW Audi A6 Limousine. Hierdurch entstand ein Riss im vorderen linken Scheinwerfer. Auch die vordere Verkleidung wurde hierdurch leicht verzogen. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 1800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bösel unter der Telefonnummer (0 44 94) 92 26 20 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 26. Mai 2021, kam es in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 14.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Bremer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug einen dort ordnungsgemäß abgestellten grauen PKW Opel Corsa. Die Fahrertür weist in einer Anstoßhöhe von ca. 44 bis 50 cm Kratzer auf. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf 300 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne die erforderlichen Angaben zu machen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Löningen unter der Telefonnummer (0 54 32) 80 38 40 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Mittwoch, den 26. Mai 2021, kam es gegen 16.00 Uhr auf der B68 (Osnabrücker Straße) zu einem Verkehrsunfall: Ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus dem Saterland befuhr mit seinem PKW die B68 und übersah einen 19-jährigen Fahrzeugführer aus Cappeln, welcher aufgrund eines Abbiegevorganges verkehrsbedingt halten musste. Es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt, während die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und mittels Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 4500 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, den 26. Mai 2021, kam es gegen 14.15 Uhr in der Dieselstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 49-jähriger Fahrzeugführer aus Quakenbrück beabsichtigte, von der Dieselstraße auf den Werner-Eckhardt-Ring aufzufahren. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden, 22-jährigen Fahrradfahrer aus Cloppenburg. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Der entstandene Sachschaden beträgt 250 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell