Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Tatverdacht: Kinder zündeln an Mülltonnen

Bad Oeynhausen (ots)

Zwei Kinder haben offenbar am Donnerstagabend in der Straße "Im Leingarten" in Höhe des dortigen Schulzentrums zwei Mülltonnen in Brand gesetzt.

Als ein Zeuge gegen 21.50 Uhr die beiden brennenden Tonnen bemerkte und zwei tatverdächtige Jungen vom Tatort wegrennen sah, lief er diesen nach und brachte die beiden Elfjährigen zurück zum Tatort, um dort mit diesen auf das Eintreffen der gerufenen Polizei zu warten.

Gegenüber den Beamten bestritten die strafunmündigen Kinder zunächst die Taten, räumten später aber ein, an den Mülltonnen gezündelt zu haben. Beide wurden in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

Während an dem betroffenen Müllbehälter aus Stahl kein Schaden entstand, wurde eine Kunststoffmülltonne durch das Feuer stark beschädigt. Kräfte der Feuerwehr hatten zwischenzeitlich die Flammen abgelöscht.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell