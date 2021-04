Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Motorrad kollidiert mit Pkw

Porta Westfalica (ots)

Auf der Freiherr-vom-Stein-Straße (B61) in Porta Westfalica-Barkhausen stieß am Dienstag Abend ein Motorradfahrer mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der 37-jährige Kradfahrer aus Löhne fuhr gegen 19.45 Uhr an der Spitze einer Gruppe von mehreren Motorradfahrern in Richtung Bad Oeynhausen, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nach dem das Motorrad mit einem Leitpfosten kollidierte, lenkte der Fahrer seine Maschine wieder auf die Fahrbahn. Dem entgegenkommenden Mitsubishi einer 20-Jährigen aus Minden konnte der Mann nicht mehr ausweichen und touchierte die Fahrerseite des Pkw. Erst nach einigen Metern konnte der Fahrer seine Aprilia stoppen. Der Motorradfahrer erlitt leicht Verletzungen. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

