Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Feuerwehreinsatz - Rauch auf Balkon

Freiburg (ots)

Die Feuerwehr ist am Mittwoch, 29.07.2020, in Bad Säckingen zu einem Balkonbrand ausgerückt. Kurz nach 12:00 Uhr war eine Rauchentwicklung aus einem Anwesen in der Albert-Gersbach-Allee gemeldet worden. Die Brandstelle konnte auf einem Balkon im ersten Obergeschoss lokalisiert werden. Dort hatte sich ein Handtuch entzündet, das von der Feuerwehr schnell gelöscht wurde. Es entstand minimaler Sachschaden am Handtuch und an einem Stuhl. Eine Lupe, die auf dem Handtuch lag, und die Sonneneinstrahlung dürften das Feuer verursacht haben.

