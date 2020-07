Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau: Hoteleinbruch - Tresore aufgebrochen

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 29.07.2020, sind Unbekannte in ein Hotel in Bernau eingebrochen. Über die Hintertüre gelangte der oder die Täter gewaltsam ins Gebäude. Ein fest verankerter größerer Tresor im Rezeptionsbereich wurde wie auch ein kleinerer nicht fest verbauter Tresor aufgebrochen. Das darin verwahrte Bargeld wurde gestohlen. Aus einem vorgefundenen Geldbeutel wurde ebenso das Scheingeld mitgenommen. Die Tatzeit lag zwischen Dienstag, 23:30 Uhr und Mittwoch, 07:00 Uhr. Um sachdienliche Hinweise bittet die Ermittlungsgruppe Einbruch, Tel. 07741 8316-0.

