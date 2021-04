Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht in Hille - Zeugen gesucht

Hille (ots)

Auf dem Parkplatz des WEZ-Marktes in Hille an der Mindener Straße kam es am Dienstag Vormittag zu einer Unfallflucht. In der Zeit von 9.30 bis 10.30 Uhr wurde ein dort geparkter Opel Corsa beschädigt. Als die Auto-Fahrerin nach ihrem Einkauf zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden vorne links fest. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen rötlichen Wagen handeln, da an dem beschädigten Corsa roter Fremdlack festgestellt wurde. Hinweise auf den Flüchtigen werden von der Polizei erbeten unter Telefon (0571) 88660.

