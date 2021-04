Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gülle-Transporter gerät in Graben - Fahrer verletzt

Rahden (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 25-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Kreis Diepholz bei einem Verkehrsunfall in Rahden-Sielhorst am Montag gegen 15.30 Uhr.

Der Mann befuhr am Nachmittag die Wagenfelder Straße in Richtung Norden, als er auf gerader Strecke von einem Fahrzeug überholt wurde. Dabei kam der Fahrer mit seinem Gespann zu weit nach rechts und geriet auf den Grünstreifen. Der Lkw durchfuhr die offenbar aufgeweichte Bankette, stieß gegen einen Leitpfosten und kam schließlich vor einem Baum in Schräglage zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte den leichtverletzten 25-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Sattelauflieger war mit Gülle beladen. Die trat glücklicherweise nicht aus. Der Verkehr konnte zunächst ungehindert an der Unfallstelle vorbeilaufen. Für die spätere Bergung des Lkw musste die Wagenfelder Straße durch die Polizei für zwei Stunden gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell