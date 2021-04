Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto-Fahrer mutmaßlich unter Drogeneinfluss

Lübbecke (ots)

Am Dienstag gegen 16 Uhr beabsichtigten Polizisten der Wache in Lübbecke einen Autofahrer in Lübbecke-Stockhausen zu kontrollieren. Den Beamten kam auf dem Maschweg ein Audi entgegen. Als der Streifenwagen wendete, bemerkten die Ordnungshüter, dass der 29-Jährige sein Fahrzeug beschleunigte. Von der Blasheimer Straße bog der Mann nach rechts ab und fuhr sich in einer Sackgasse am Gut Stockhausen fest. Bei der anschließenden Kontrolle wirkte der Pr. Oldendorfer nervös. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Daher wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen, um den Drogenkonsum exakt festzustellen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Fahren unter Drogeneinfluss.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell