Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schlägerei am ZOB beschäftigt Polizei

Bad Oeynhausen (ots)

Am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Bad Oeynhausen kam es am Mittwoch Nachmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der möglicherweise eine Machete eingesetzt wurde.

Nach dem Zeugen gegen 15 Uhr per Notruf 110 eine Schlägerei am ZOB gemeldet hatten, rückten mehrere Streifenwagen aus. Diese konnten vor Ort nur einen 37-jährigen Löhner antreffen, der eine Machete bei sich hatte. Zudem wies der Mann eine leichte Handverletzung auf. Auf Befragen gab er an, dass er von einem Unbekannten mit einer Machete attackiert worden sei.

Die Zeugen hingegen teilten den Einsatzkräften mit, dass der 37-Jährige von einem Trio angegangen worden sei. Dabei habe sich der Mann zur Wehr gesetzt, in dem er den Angreifern mit der Machete gedroht habe. Diese seien daraufhin geflüchtet.

Die mutmaßlichen Angreifer im Alter von 15, 17 und 24 Jahren konnten von den fahndenden Einsatzkräften wenig später zur Rede gestellt werden. Sie gaben an, zwar einen Streit wahrgenommen zu haben, aber selber an keiner Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein.

Trotz der widersprüchlichen Angaben stellten die Beamten die Machete sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Ein Rettungswagen verbrachte den verletzten Löhner in das Krankenhaus Bad Oeynhausen.

