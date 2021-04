Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Wer beschädigte den geparkten Toyota?

Espelkamp (ots)

Ein vor einem Mehrfamilienhaus in der Rotdornstraße abgestellter Toyota wurde von einem bisher unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Darüber wurde die Polizei am Montag (19. April) unterrichtet.

Der Besitzer des schwarzen Yaris hatte den Wagen bereits am vergangenen Donnerstagmittag (15. April) in einer Parkbox in Höhe Hausnummer 18 abgestellt. Als er den Wagen nun wieder nutzten wollte, stellte er fest, dass der Toyota am hinteren linken Fahrzeugheck beschädigt war. Nun bitten die Ermittler des Verkehrskommissariats Lübbecke unter der Rufnummer (0571) 8866-0 um Zeugenhinweise.

