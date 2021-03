Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Verdacht des Diebstahls endet in Gewahrsam

Baden-Baden (ots)

Der Versuch eines Mannes, in den Besitz der Habseligkeiten zweier Frauen am Bahnhofsvorplatz zu gelangen, scheiterte am Donnerstagabend. Die Tochter einer Zugreisenden wartete zunächst mit ihrem Auto vor dem Bahnhofsgelände auf die Ankunft ihrer Mutter. Nachdem der 23-Jährige zuerst an die Scheibe des Wagens geklopft haben soll, hatte er es offenbar wenig später auf die mit einem Koffer herannahende Seniorin abgesehen. Hierbei trat der junge Mann an die 72-Jährige heran und versuchte die mitgeführten Koffer zu entreißen. Dagegen wehrte sich die Dame und hielt ihrerseits eisern an den Habseligkeiten fest und schlug den jungen Mann damit offenbar in die Flucht. Dank der guten Beschreibung durch die beiden Frauen und der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen gelang es den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden, die gesuchte Person im Bereich des Bahnhofes anzutreffen und vorläufig festzunehmen. Die weiteren Ermittlungen werden nun von Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt geführt. /bp

