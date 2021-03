Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Auffahrunfall fordert zwei Verletzte

Freiburg (ots)

Zwei Verletzte hat ein Auffahrunfall am Samstagmittag, 27.02.2021, auf der B 34 bei Albbruck gefordert. Gegen 16:00 Uhr hatte ein in Richtung Waldshut fahrender 35-jähriger Toyota-Fahrer in Höhe einer Tankstelle seine Geschwindigkeit verringert, um nach links auf das Tankstellegelände zu fahren. Dies ist jedoch dort nicht erlaubt. Ein nachfolgender 28-jähriger VW-Fahrer fuhr auf. Nach seinen Angaben erkannte er das Bremslicht wegen der blendenden Sonne zu spät. Der VW-Fahrer erlitt schwere Verletzungen, die 31-jährige Beifahrerin im Toyota leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide Verletzten ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt bei knapp 10000 Euro.

