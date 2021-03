Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannter fährt 13-Jährigen an und flüchtet - Zeugen gesucht

Am Sonntagnachmittag, 28.02.2021, um 15:50 Uhr, wurde ein 13-Jähriger in der Straße "Auf der Haid" in Freiburg-Haslach angefahren. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer bog nach derzeitigem Ermittlungsstand aus dem Rankackerweg in die Straße "Auf der Haid" ein, in welcher der 13-Jährige gerade auf Höhe des dortigen Spielplatzes mit seinen Freunden die Straße überquerte.

Der Fahrzeugführer fuhr den Jungen an, wendete an der nächsten Kreuzung und fuhr zu den Kindern zurück, wo es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen ihnen kam. Der Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in Richtung Rankackerweg. Der 13-jährige Geschädigte konnte leicht verletzt an seinen Vater übergeben werden.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel. 0761/8823100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zum Unfallverursacher sowie zum Unfallhergang geben können.

