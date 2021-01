Polizei Essen

POL-E: Essen: Kriminalpolizei ermittelt nach zwei PKW-Bränden - Zeugensuche

EssenEssen (ots)

45357 E.-Dellwig/45326 E.-Altenessen/Süd: Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu zwei PKW-Bränden aufgenommen und sucht Zeugen. Am Samstag, 2. Januar, brannte ein Golf GTI vor dem Garagenhof an der Straße "Im Dreieck" vollständig aus. Gegen 1:40 Uhr hörten Anwohner von der Lutherstraße einen lauten Knall und begaben sich zum Fenster, von wo aus sie den brennenden PKW vor dem Garagenhof bemerkten. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Heute Morgen (3. Januar gegen 1:20 Uhr) bemerkte ein Passant auf der Karolingerstraße, Ecke Unsuhrstraße einen brennenden BMW und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Der BMW wurde ebenfalls schwer beschädigt. Die Kripo sucht in beiden Fällen Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder verdächtige Personen gesehen haben. Hinweise unter 0201/829-0. (ChWi)

