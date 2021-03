Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Eierwurf auf Wahlkampfstand

Freiburg (ots)

Am vergangenen Samstag, 27.02.2021, wurde der Polizei gegen 11:45 Uhr gemeldet, dass es an einem Wahlkampfstand am Platz der Alten Synagoge zu einer Bedrohung gekommen sei. Hierbei sei eine Person vorbei gegangen und habe den Verantwortlichen gesagt, dass wenn der Stand nicht geräumt würde man vorbei kommen und ihn platt machen würde.

Kurz darauf seien aus eine Personengruppe heraus Eier auf den Stand geworfen worden. Durch den Wurf wurden keine Personen oder Gegenstände getroffen.

Die Ermittlungen hierzu laufen.

lr

