Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen/Waldkirch: Einbruch ins Pfarrhaus

Freiburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch (24.02) auf Donnerstag (25.02), wurde in das Denzlinger Pfarrhaus in der Hauptstraße eingebrochen.

Offenbar hatte die Täterschaft ein Fenster eingeschladen, durch das sie dann ins Gebäude gelangten.

Auch in Waldkirch wurde in den vergangenen Tagen ins Pfarrhaus eingebrochen.

In beiden Fällen wurde nach jetzigem Erkenntnisstand nichts entwendet. Es blieb beim Sachschaden.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können.

