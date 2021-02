Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Radfahrerin verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 25.02.2021, gegen 09.15 Uhr, kollidierte an der Einmündung der Langestraße zur Theodor-Heuss-Straße in Waldkirch, ein Autofahrer mit einer Fahrradfahrerin. Die Beiden sprachen offensichtlich auch miteinander und trennten sich ohne zuvor die Personalien zu tauschen.

Im Nachhinein stellte sich nun heraus, dass sich die 30-jährige Radfahrerin beim Sturz nach dem Unfall eine Fraktur zugezogen hat. Das Polizeirevier Waldkirch (Telefon: 07681/4074-0) bittet den Autofahrer sich zu melden.

