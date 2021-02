Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210222-1-pdnms Schwerer Verkehrsunfall in Noer

Noer ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 20.02.2021 gegen 16.10 Uhr kam es auf der Bäderstraße in Noer zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 16 jähriger junger Mann auf einem Kleinkraftrad schwer verletzt wurde. Eine 32 jährige PKW Fahrerin befuhr die Bäderstraße in Richtung Eckernförde. Beim Abbiegen nach links übersah sie den 16 jährigen Jugendlichen auf seinem Kleinkraftrad, der ihr entgegengekommen und vorfahrtsberechtigt war. Es kam zum frontalen Zusammenstoß. Hierbei wurde der junge Mann schwer verletzt, er kam mit einem Rettungswagen in die Uniklinik nach Kiel. Lebensgefahr bestand bei dem jungen Mann nicht.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell