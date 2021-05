Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Diebstahl eines hochwertigen Mountainbikes

In der Zeit zwischen Dienstag, dem 25. Mai 2021, 19.00 Uhr, und Mittwoch, dem 26. Mai 2021, 07.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Iltisweg das unter einem Carport abgestellte und mit einem Kettenschloss gesicherte hochwertige Mountainbike eines 65-jährigen Geschädigten. Hersteller des entwendeten Mountainbikes ist die Firma CUBE. Die Typenbezeichnung lautet: Stereo 140 HPC TM flashgrey'n'orange. Die Fahrradrahmennummer lautet: WOW89816PSNS. Das Fahrrad ist grau mit orangen Griffen. Die Reifengröße beträgt 27,5 Zoll. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Damme unter der Telefonnummer (0 54 91) 99 93 60 entgegen.

Steinfeld - Diebstahl eines Damen-Pedelecs

Am Sonntag, dem 23. Mai 2021, zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Adolf-Kolping-Straße ein verschlossen in der Garage einer 57-jährigen Frau aus Steinfeld abgestellte Damen-Pedelec. Hersteller des Pedelecs ist die Firma Gazelle. Die Typenbezeichnung des Rades lautet: Arroyo C 7 Elite. Die Fahrradrahmennummer lautet: GZ061090652. Das Fahrrad ist mit schwarzen Schutzblechen, einem braunen Sattel, silberfarbenen Griffen und einer 7-Gang-Nabenschaltung ausgestattet. Zusätzlich ist eine Kupplung für einen sog. Cruiser angebracht. Die Reifengröße beträgt 28 Zoll. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizeistation Steinfeld unter der Telefonnummer (0 54 92) 96 06 60 entgegen.

Bakum - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Am Mittwoch, dem 26. Mai 2021, kam es um 07.30 Uhr in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 33-jährige Frau aus Bakum befuhr mit ihrem PKW die Straße Alter Kirchweg in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Dort übersah sie ein von rechts kommendes, vorfahrtsberechtigtes 9-jähriges Mädchen aus Bakum, welches mit seinem Fahrrad den Geh- und Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Cloppenburg befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte das Kind und zog sich leichte Verletzungen zu. Es wurde vorsorglich zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus verbracht. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf 50 Euro.

Damme - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Samstag, dem 22. Mai 2021, kam es um 12.20 Uhr in der Vördener Straße in Höhe eines dortigen Verbrauchermarktes zu einem Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Fahrzeugführer aus Damme und eine 19-jährige Frau aus Neuenkirchen-Vörden befuhren in genannter Reihenfolge die Vördener Straße in Fahrtrichtung Südring. In Höhe des Verbrauchermarktes musste der 62-Jährige verkehrsbedingt halten. Die 19-jährige übersah dies und fuhr mit ihrem PKW auf den stehenden PKW des 62-Jährigen auf. Dieser wurde durch den Aufprall leicht verletzt. An beiden PKW entstand Sachschaden.

Vechta - Verkehrsunfallflucht - erneuter Zeugenaufruf!!! (der erste Aufruf vom 21. Mai wurde leider nicht veröffentlicht)

Am Mittwoch, 19. Mai 2021, in der Zeit von 10.25 Uhr bis 12.05 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen blauen Ford Focus, welcher auf einem Parkstreifen in Höhe der Falkenrotter Straße abgestellt war. Der Schaden befindet sich an der hinteren linken Stoßstange in Form mehrerer tiefer Kratzer bzw. Streifspuren am hinteren Radlauf auf einer Länge von 40 cm.. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 44 41) 94 30 mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen.

