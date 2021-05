Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Eingangstür

In der Zeit zwischen Dienstag, dem 25. Mai 2021, 19.00 Uhr, und Mittwoch, dem 26. Mai 2021, 09.20 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Glasscheibe der Hauseingangstür eines Immobilienbüros in der Langen Straße. Die beschädigte Tür befindet sich im Brunnenweg. Hierbei handelt es sich um einen Verbindungsweg zwischen der Langen Straße und dem Rathausweg. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (0 44 71) 1 86 00 entgegen.

Emstek - Urkundenfälschung/Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Mittwoch, den 26. Mai 2021, wurde um 10.15 Uhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer in der Langen Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge dieser Kontrolle konnte er den eingesetzten Beamten keine gültige Fahrerlaubnis und auch keine amtliche Meldeadresse vorweisen. Zudem stellte sich heraus, dass er an seinem PKW Kennzeichen angebracht hatte, welche für einen anderen PKW ausgegeben waren. Auch ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein entsprechender Urin-Vortest verlief positiv, sodass ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Die fälschlicherweise verwendeten PKW-Kennzeichen wurden sichergestellt und entsprechende Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

Löningen - gemeinschädliche Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, dem 21. Mai 2021, 15.00 Uhr, und Mittwoch, dem 26. Mai 2021, 07.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter die Wand der Realschule in der Linderner Straße mit grüner Farbe. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Löningen unter der Telefonnummer (0 54 32) 80 38 40 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell