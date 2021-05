Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Einbruch in eine Grundschule

Zwischen Freitag, 21. Mai 2021, gegen 13.00 Uhr und Dienstag, 25. Mai.2021, um 12.00 Uhr drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam in die Grundschule am Pastorenpad ein und entwendeten einen PC und ein Laptop. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) entgegen.

