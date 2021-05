Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Sachbeschädigung

Eine bislang unbekannte Person beschädigte am Sonntag, 23. Mai 2021, in der Zeit zwischen 00.00 Uhr und 10.00 Uhr die Fensterscheibe eines Wohnhauses im Prozessionsweg. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 25. Mai 2021, zwischen 8.00 Uhr und 18.18 Uhr, beschädigte eine unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen BMW, welcher auf dem Parkplatz des Kreishauses in der Eschstraße stand und verließ die Unfallstelle unerlaubt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

