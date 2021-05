Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am Dienstag, 25. Mai 2021, in der Zeit zwischen 03.25 Uhr und 3.40 Uhr, zerstach ein bislang unbekannter Täter die Reifen eines VW T4 und eines Fahrrades. Beide Fahrzeuge standen zur Tatzeit in einem Carport in der Emsstraße. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 43-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg geriet am Dienstag, 25. Mai 2021, um 4.30 Uhr, auf der Hagenstraße in eine Kontrolle der Polizei. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann im Besitz einer moldawischen Fahrerlaubnis war. Diese hatte jedoch seine Gültigkeit verloren, da er sich bereits seit mindestens einem halben Jahr in Deutschland aufgehalten und keinen Antrag auf Verlängerung der Gültigkeit gestellt hat. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 25. Mai 2021, zwischen 10.50 Uhr und 11.10 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken einen Opel Corsa, welcher auf einem Parkplatz der Bahnhofsallee stand und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell