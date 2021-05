Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Diebstahl aus Geräteschuppen

In der Zeit zwischen Freitag, dem 21. Mai 2021, 18.00 Uhr, und Montag, dem 24. Mai 2021, 09.55 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Holzschuppen der St.-Martin-Schule an der Fladderburger Straße ein. In dem Schuppen werden die Spielgeräte der Schule gelagert. Ob etwas entwendet wurde, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bösel unter der Telefonnummer (0 44 94) 92 26 20 entgegen.

