Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 22. Mai 2021, 14.00 Uhr, und Sonntag, dem 23. Mai 2021, 00.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Haupt- und Nebeneingangstür eines Wohnhauses an der Straße Möllerskamp mittels eines unbekannten Gegenstandes. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Löningen unter der Telefonnummer (0 54 32) 80 38 40 entgegen.

Cloppenburg - Straßenverkehrsgefährdung

Am Montag, den 24. Mai 2021, befuhr gegen 10.00 Uhr ein Jugendlicher aus Cloppenburg auf seinem Kleinkraftrad mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Friedrich-Pieper-Straße. Als er einen auf der Friedrich -Pieper-Straße fahrenden Funkstreifenwagen erkannte, versuchte er, sich durch deutlich überhöhte Geschwindigkeit (ca. 90 km/h), mehrfaches Ändern der Fahrtrichtung und Verdecken seines Versicherungskennzeichens einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Der Jugendliche konnte zunächst unerkannt entkommen, wurde aber im Nachhinein ermittelt. Durch sein Verhalten gefährdete er einen Fahrradfahrer, sodass die eingesetzten Beamten das Kleinkraftrad des Jugendlichen beschlagnahmten.

Garrel - Trunkenheit im Verkehr

Am Montag, den 24. Mai 2021, gegen 23.50 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Mann aus Garrel mit seinem PKW mit auffällig langsamer Geschwindigkeit die Straße Auf'm Halskamp. Er wurde durch die Beamten einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge dieser Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer stark alkoholisiert zu sein schien. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,46 Promille. Dem PKW-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, den 24. Mai 2021, wurde um 19.45 Uhr ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg in der Fontanestraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge dieser Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein vorab durchgeführter Urin-Vortest verlief positiv, sodass dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell