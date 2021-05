Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 24.05.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Verstoß gegen das Waffengesetz

Ein 20-jähriger Bakumer fürhrte in seinem PKW am Sonntag gegen 22:00 Uhr auf dem Kneheimer Weg in Molbergen ein Butterflymesser mit sich. Da der Besitz solcher Messer laut Waffengesetz verboten ist, wurde ein Strafverfahren eingeleitet und das Messer sichergestellt.

Cloppenburg - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Sonntag gegen 11:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei einen 25-jährigen Cloppenburger mit seinem Honda CR-V auf der Osterstaße in Cloppenburg. Eine Überprüfung ergab, dass der Versicherungsschutz seit Ende April erloschen ist, weshalb ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Molbergen/Cloppenburg - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Sonntag gegen 14:45 Uhr kontrollierte die Polizei in Molbergen einen BMW 530D auf der Cloppenburger Straße. Aufgrund des unfachlichen Tunings des PKW mittels Einbaus eines Gewindefahrwerks, was zu einer unzulässigen Tieferlegung führte, erlosch die Betriebserlaubnis, sodass die Weiterfahrt untersagt werden musste. Ebenso erging es zeitgleich einem 23-jährigen Lastruper mit seinem Audi A6 auf dem kessener Weg in Cloppenburg. Auch hier führte der unsachgemäße Einbau eines Gewindefahrwerkes und von Sonderrädern zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und dem Untersagen der Weiterfahrt.

Essen - Corona-Verstoß

Am Sonntag gegen 12:30 Uhr löste die Polizei ein Frühschoppen mit vier erwachsenen Männern auf, die sich ohne Abstand und Mund-Nasenschutz zum Umtrunk getroffen hatten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell