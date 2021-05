Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta 22.05.-23.05.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Freitag, 21.05.2021, 22:00 Uhr und Samstag, 22.05.2021, 09:00 Uhr kam es in der Kettelerstraße zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Durch eine unbekannte Person wurde an einem Peugeot der rechte Außenspiegel abgebrochen und mittels eines unbekannten Gegenstandes die Motorhaube zerkratzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441/943-0 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 21.05.2021 gegen 16:05 Uhr befuhr ein 26-Jähriger aus Vechta mit seinem PKW den Falkenweg in Vechta. Bei einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Verdacht, fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Am Samstag, dem 22.05.2021, gegen 21:20 Uhr viel einem Zeugen die Fahrweise eines Pkw-Führers auf. Dieser fuhr auf der Großen Straße in Schlangenlinie und einige Pkw-Insassen sollen während der Fahrt aus dem Pkw herausgeklettert sein. Bei der Kontrolle durch Polizeibeamte konnten in dem Pkw sechs Personen aus unterschiedlichen Haushalten angetroffen werden. Vor Ort ergaben sich Hinweise darauf, dass der Pkw-Führer unter Betäubungsmitteleinfluss stehen könnte. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Zudem wurde gegen alle Pkw-Insassen Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Damme, Sachbeschädigung

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einer Sachbeschädigung an der Schwimmhalle des Gymnasiums Damme. Unbekannte Täter schlugen mehrere Scheiben des Gebäudes ein und beschädigten zwei Eingangstür durch Tritte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Damme in Verbindung zu setzen.

Holdorf, Gefährdung des Straßenverkehrs / Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Am Samstag, dem 23.05.21 gegen 04:30 kam es auf dem Lkw-Parkplatz des Hansacenters zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein 50-jähriger Ukrainer rangierte dort mit seiner Sattelzugmaschine und kollidierte mit einem abgeparkten Lkw. Anschließend entfernte sich der Verursacher, fuhr sich dann jedoch auf einem Wall fest. Hinzugerufene Polizeibeamte stellten fest, dass der Ukrainer erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,37 Promille. Dem Lkw-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Anschließend wurde er zur Ausnüchterung dem Polizeikommissariat Vechta zugeführt, da er nicht mehr wegefähig war. Dem Verursacher drohen nun Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell